PSG : le grand retour gagnant du sauveur Kylian Mbappé

Il y a des choses qui ne changent pas au PSG. Revenu de la Coupe du Monde l’esprit encore préoccupé par cette terrible défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine, durant laquelle il a terminé meilleur buteur (8 buts), Kylian Mbappé a de nouveau tiré le PSG d’un mauvais pas. Réduit à dix après l’expulsion de Neymar à l’heure de jeu, dix minutes après l’égalisation strasbourgeoise, le club de la capitale s’en est remis une nouvelle fois au Français de 24 ans.

jusque là, son match n’avait pas été d’une grande réussite. Inhabituellement discret, mis en échec par Matz Sels (53e) puis la défense alsacienne (90e), il a longtemps cru que ça ne serait pas son soir. C’est bien mal le connaître. En obtenant ce pénalty dans les ultimes secondes, et en le transformant, comme il en avait pris l’habitude au Qatar, Mbappé a fêté son retour prématuré à la compétition avec ce 13e but en Ligue 1.

Mbappé a apprécié le soutien du Parc des Princes

«C’est super. C’est un match difficile. On a réussi à gagner donc on est très très content. On était dans un Parc en feu. Ils (les supporters) nous ont vraiment accompagnés, aidés, ils nous ont poussés. Il y avait vraiment le 12e homme donc ça nous a vraiment aidé pour remporter ce match » souriait-il après la rencontre, glissant également un mot pour les supporters qui n’ont jamais cessé de le soutenir durant la soirée, eux qui ont même créé un nouveau chant en son honneur.

«Je n’ai pas bien entendu, car je suis loin. Mais j’ai entendu mon nom. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir.» L’attaquant aura sans doute besoin d’eux pour les prochaines rencontres et afin de mettre définitivement l’échec du Mondial de côté. Galtier, lui, ne s’inquiète pas.

«Il est dans la continuité de ce qu’il a fait en Coupe du monde. (…) Depuis son retour, il avait à cœur de jouer ces deux matchs (contre Strasbourg, puis à Lens, le 1er janvier), surtout pour les gagner. Il a été un élément déclencheur, à travers son abnégation et sa détermination. Il a entrainé toute l’équipe là-dedans et on a pu l’emporter à la fin. Il y a eu des penaltys dans presque tous les matchs de L1 aujourd’hui, donc je savais qu’on en aurait un. Il fallait mieux pour nous qu’il tombe à ce moment-là et Kylian n’a pas tremblé.» Encore une fois.