Serie A : l’Inter domine la Lazio et reprend la tête du championnat

L’Inter accueillait la Lazio lors de la 21ème journée de Serie A. Les hommes de Simone Inzaghi se devaient de gagner pour reprendre la place de leader à l’AC Milan, victorieux un peu plus tôt dans la journée. Le début de match commençait de manière très rythmée avec une nette domination de l’Inter. Lautaro Martinez croyait même ouvrir le score après avoir trompé Strakosha, le gardien romain. Finalement après intervention du VAR, l’attaquant argentin était signalé hors-jeu (17e). Quelques minutes, plus tard, il voyait sa frappe être renvoyée magnifiquement par le portier albanais.

Dominateurs, les coéquipiers d’Alexis Sanchez finissaient par trouver la faille de fort jolie manière. Sur un corner mal repoussé par la défense laziale, Bastoni prenait sa chance aux 25 mètres et plaçait une frappe millimétrée. Imparable (1-0, 30e). Mais le bon début de match était gâché par une sortie ratée d’Handanovic, cinq minutes plus tard. Immobile, qui passait par là, poussait le ballon dans le but vide (1-1, 35e).

Bastoni dans tous les bons coups

En seconde période, l’Inter reculait et laissait la Lazio mettre le pied sur le ballon. Mais les coéquipiers de Toma Basic, l’ancien Bordelais, ne parvenaient toujours pas à réellement perturber un bloc interiste très bien huilé. Lautaro Martinez et Alexis Sanchez profitaient d'ailleurs des espaces pour s’illustrer, mais encore une fois Strakosha ne laissait rien passer (60e).

La logique finissait par être respectée dans la dernière demi-heure d’heure du match. Sur une merveille de passe de Bastoni, c’est Skriniar qui déposait une tête sous la barre et permettait à son équipe de prendre les trois points (2-1, 67e). Avec cette précieuse victoire, l’Inter reprend sa place de leader de Serie A.