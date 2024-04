Le Real Madrid veut doubler le PSG pour Mastantuono

Toujours en quête de nouveaux talents, le Real Madrid vise Franco Mastantuono. Âgé de 16 ans, ce milieu argentin fait le bonheur de River Plate. Un club qui a d’ailleurs récemment prolongé son contrat et inséré une clause de 45 millions d’euros pour éviter qu’il parte pour une bouchée de pain.

Malgré cela, les Merengues sont très intéressés et sont disposés à faire de gros efforts pour le recruter assure Relevo. Le club espagnol veut devancer la concurrence, incarnée notamment par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. La course à sa signature est lancée !