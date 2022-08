Real Madrid - Eintracht Francfort : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Real Madrid ouvre sa saison ce soir à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort à l'Olympiastadion d'Helsinki. Pour cette première, on devrait retrouver l'équipe qui a été sacrée championne d'Europe il y a deux mois et demi au Stade de France. Rüdiger et Tchouameni démarreraient sur le banc au profit d'une charnière Militao-Alaba et de Mendy latéral gauche, tandis que l'indéboulonnable trio Modric-Casemiro-Kroos sera titulaire dans l'entrejeu. Benzema sera le capitaine.

En face, l'équipe allemande se présente avec quelques ambitions, malgré son statut d'outsider. Trapp sera présent dans le but, protégé par une défense à trois composée de Touré, Tuta et Ndicka. Götze et Lucas Borré seront appelés à servir en balles de but la nouvelle recrue en provenance du FC Nantes, Randal Kolo Muani. C'est la deuxième fois dans leur histoire seulement que les deux clubs s'affrontent. Pour la première et unique fois, il faut remonter au 18 mai 1960. Ce jour-là, la Casa Blanca l'avait emporté en finale de la Coupe des Clubs Champions 7-3, ce qui reste encore aujourd'hui comme le score le plus prolifique pour une finale de C1.