Le Brésil craint de perdre Lucas Paqueta à tout jamais

La carrière de Lucas Paqueta a peut-être pris un tournant décisif durant l’été 2023. Cet été où l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais a vu son rêve de signer à Manchester City être détruit par la décision de la fédération anglaise (FA) d’ouvrir une enquête sur des paris sportifs possiblement truqués. Pour rappel, le milieu de terrain âgé aujourd’hui de 27 ans est accusé d’avoir sciemment provoqué des fautes afin de recevoir un carton jaune pendant que des proches pariant des sommes XXL sur… un carton jaune pour le joueur de West Ham. Et depuis lundi, son procès a débuté et devrait durer environ trois semaines.

Paqueta, un artiste en moins pour une Seleção peu emballante

Chez les Hammers, le pessimisme est de rigueur. Paqueta risque une suspension à vie, d’autant qu’il a également été accusé d’avoir entravé le bon déroulement de l’enquête pour non-coopération. Et s’il arrive à échapper à la sanction suprême, le club londonien estime que son milieu va, quoi qu’il arrive, prendre une énorme sanction, considérant qu’il n’a aucune chance d’être blanchi. Au Brésil, ce n’est pas la joie non plus. Paqueta n’a plus été revu sous le maillot auriverde depuis le quart de finale de Copa América 2024 perdu face à l’Uruguay. Dorival Jr ne l’a pas appelé dans sa dernière liste pour les chocs face à la Colombie et L’Argentine, mais le patron de la Canarinha jure que cela n’a rien à voir avec le début du procès de Paqueta.

Mieux, il a même laissé entendre que le Hammer pourrait être rappelé pour le derby face à l’Albiceleste. « L’absence de Paqueta est due à un problème médical. Il s’est déjà blessé, a été absent pendant 15 jours, a fait son retour et a été absent pendant 11 jours supplémentaires en raison d’une blessure. Pour nos deux matches, c’est délicat. Ce serait un très gros risque pour le premier match. Mais pour le deuxième match, si c’est nécessaire, il pourrait être appelé. » En attendant, c’est tout un pays qui attend le verdict en tremblant. À l’heure où la Seleção peine dans les éliminatoires du Mondial 2026, et où le niveau de jeu affiché est loin de faire rêver, sans parler du come-back raté du vétéran Neymar (33 ans), l’absence de Lucas Paqueta est vécue comme un énorme gâchis.

Flamengo à l’affût, mais…

« La tragédie pour cette Seleção, c’est l’absence de Paqueta. Je me souviens l’an dernier, après les premiers matches de Dorival entre l’Angleterre et l’Espagne, je sors avec la certitude que Paqueta a été l’homme le plus important de la Seleção. Malheureusement, on est peut-être tout proches de le perdre pour toujours », a déclaré un journaliste de SporTV. De son côté, le média Esporte R7 est très clair au sujet de l’avenir international du milieu de terrain. « S’il est condamné à une interdiction à vie, même si elle ne s’applique qu’à l’Angleterre, il ne pourra plus être appelé dans l’équipe nationale brésilienne. Cette situation a déjà été résolue par la CBF (la fédération brésilienne). Le président Ednaldo Rodrigues autorisait la convocation de Paqueta parce qu’il n’avait pas encore été condamné. Mais en cas de sanction grave, comme une interdiction d’exercer pendant dix ans, ce qui est également possible, il ne pourra pas jouer pour l’équipe nationale ».

En revanche, Flamengo suit de près ce dossier. Car si la CBF refuserait d’appeler le joueur en sélection en cas de sanction, l’ancien club de Paqueta s’est dit intéressé. « Pour moi, Lucas est un joueur d’une grande qualité, qui s’intégrerait bien dans l’équipe de Flamengo. Il y a eu une conversation sans que personne ne contacte Lucas Paquetá, et son staff n’est pas venu nous voir. Il s’agissait d’une conversation informelle avec son équipe. Je lui ai montré que c’est un joueur qui pourrait nous intéresser, mais que nous ne pouvons pas y penser tant que sa situation n’est pas définie. Nous espérons que, compte tenu de sa dimension et de sa carrière, tout se passera pour le mieux. Mais s’il y a une possibilité… », a confié José Boto, le directeur du football de Flamengo. Sauf que les plans du Mengão pourraient être réduits à néant puisque les médias brésiliens assurent que les instances dirigeantes anglaises réclameront sûrement « l’internationalisation » de la sanction de Paqueta. Si c’est le cas et que la durée de la suspension est XXL, la carrière de l’ancien Lyonnais pourrait bel et bien s’arrêter net.