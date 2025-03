West Ham redoute le pire pour la suspension de Lucas Paqueta

C’est une affaire qui commence à traîner, mais qui ne devrait pas tarder à rendre son verdict. À l’été 2023, Lucas Paqueta pensait vivre son rêve en rejoignant Manchester City. Pep Guardiola en avait fait le successeur de İlkay Gündoğan. Mais alors qu’on parlait d’un possible accord autour de 100 millions d’euros, le deal est tombé à l’eau au moment où la FA annonçait ouvrir une enquête contre l’ancien lyonnais pour une vaste tricherie en matière de paris sportif. Il aurait écopé de plusieurs cartons jaunes suspects. Plusieurs autres éléments avaient mis la puce à l’oreille de la fédération anglaise à l’époque, comme le nombre inhabituel de paris sur le site Betway (sponsor maillot de West Ham) et le fait que des proches du joueur misent la somme maximale sur un carton jaune du Brésilien.

Depuis, le joueur a toujours clamé son innocence et avait fini par sortir du silence il y a quelques mois dénonçant la fuite de fausses informations à son sujet, notamment sur une nouvelle affaire de paris sportifs au Brésil, cette fois. «Les procédures de la FA sont censées être confidentielles, et elles sont extrêmement graves pour moi et ma famille. La fuite continue et la publication d’informations inexactes dans la presse mettent maintenant en péril ma chance de recevoir un procès équitable. J’ai donc demandé à mes avocats d’écrire à la FA pour lui demander de mener une enquête approfondie sur la façon dont les renseignements, même inexacts, sur l’affaire, sont rendus publics. Je continue de nier les accusations portées contre moi et j’ai hâte de prouver mon innocence.» Pour prouver sa bonne foi dans cette affaire, le Brésilien avait autorisé la justice à fouiller son téléphone. Mais sa défense n’a pas convaincu. Et pour cause, il aurait caché des preuves aux enquêteurs.

West Ham estime que Paqueta ne sera pas innocenté

La presse anglaise révélait ainsi que Lucas Paqueta avait acheté un second téléphone lorsque son premier téléphone a été saisi. Problème, lorsqu’il a récupéré son premier téléphone, il a décidé de le jeter, empêchant ainsi la FA de le saisir à nouveau pour vérifier d’autres éléments. La FA estime depuis que Paqueta a entravé le bon déroulement de l’enquête et il est d’ailleurs accusé de deux violations aggravées pour non-coopération. Cette semaine, Sky Sports a ainsi révélé qu’il risque potentiellement une suspension à vie si la FA décide de réclamer une sanction à l’internationale. Elle va en tout cas réexaminer l’affaire ce mois-ci et le pessimisme est de mise du côté de West Ham.

Le club anglais pense que les chances sont proches de zéro, la faute à un manque de preuves assez flagrant qui viendraient disculper Lucas Paqueta. La raison ? Cette affaire sera jugée comme dans le droit civil anglais. C’est-à-dire que la FA doit seulement prouver qu’il est plus probable que Paqueta se soit livré à des truquages de paris sportifs que l’inverse. Contrairement aux procès criminels, le panel a seulement besoin de voter à 51% en faveur de la culpabilité du Brésilien pour parvenir à ce verdict. Le procès du joueur devrait durer trois semaines. S’il est reconnu coupable, ce que pensent les Hammers, il pourrait donc être suspendu à vie. Mais il pourra encore faire appel devant le TAS pour alléger la sanction. L’avenir de Lucas Paqueta est plus que jamais incertain.