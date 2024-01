Bayern : Newcastle refuse une seconde offre pour Kieran Trippier

C’est un feuilleton du mercato hivernal. À la recherche d’un défenseur droit depuis quelques semaines, le Bayern Munich avait misé sur une arrivée de Kieran Trippier (33 ans). Seulement, les Bavarois se confrontent aux refus du club anglais. Après un premier échec, le club champion d’Allemagne avait retenté avec une offre à 15 millions d’euros pour l’international anglais (45 sélections). Mais de nouveau, selon The Athletic, Newcastle refuse de laisser partir son capitaine cet hiver. Arrivé il y a deux ans depuis l’Atlético de Madrid, il est le premier joueur recruté de l’ère saoudienne du Fonds d’investissement public (PIF).

La suite après cette publicité

À une semaine de la fin du mercato, le temps presse pour l’équipe de Thomas Tuchel. Nordi Mukiele (26 ans), actuel joueur du PSG et qui connaît bien la Bundesliga en ayant passé quatre ans au RB Leipzig, est également sur la liste du Bayern. Cependant, les négociations sont difficiles et n’avancent pas plus que celles pour Kieran Trippier. En l’absence de Noussair Mazraoui (CAN) et Bouna Sarr (blessure de longue durée), les Bavarois n’ont pour le moment pas le choix de faire jouer Konrad Laimer à ce poste.