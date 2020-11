La Juventus prend l'avantage dans le dossier Hakan Çalhanoğlu

Arrivé à l'été 2017 en provenance du Bayer Leverkusen contre 23,3 millions d'euros, Hakan Çalhanoğlu a alterné le chaud et le froid depuis qu'il a endossé le maillot des Rossoneri. Le milieu offensif turc est cependant sur une bonne dynamique depuis l'arrivée de Stefano Pioli l'an dernier et effectue un début de saison sérieux avec 4 buts et 4 passes décisives en 11 matches. Bien plus régulier qu'auparavant, le joueur de 26 ans arrive à la croisée des chemins. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Diavolo, il est actuellement en négociations afin de prolonger. Des discussions assez compliquées puisque le club et le clan du joueur sont très loin d'être sur la même longueur d'onde comme le souligne Tuttosport.

Ainsi, Hakan Çalhanoğlu et son agent Gordon Stipic demanderaient pas moins de 7 millions d'euros afin de prolonger. Des exigences importantes et très éloignées des propositions émanent du club lombard. L'AC Milan entend prolonger son joueur à hauteur de 3,5 millions d'euros annuels avec des bonus élevant la note à 4 millions d'euros annuels. Une différence qui s'explique par la récente prolongation de Zlatan Ibrahimovic et celle à venir de Gianluigi Donnarumma. Mais ces dossiers, ainsi que les difficultés économiques de l'AC Milan rendent la prolongation de Hakan Çalhanoğlu fort compliquée.

La Juventus en pole position

Si bien que le club lombard est en train de se préparer à perdre son international turc (50 capes, 11 buts) à la fin de la saison. Le natif de Mannheim qui a nettement amélioré ses performances dernièrement a vu sa cote repartir en flèche et cela a poussé l'AC Milan à s'activer. Cependant, les positions des deux parties semblent trop éloignées et l'AC Milan a déjà posé ses pions pour attirer la pépite du Red Bull Salzbourg, Dominik Szoboszlai (20 ans). Arrivant libre, Hakan Çalhanoğlu a la possibilité de tomber d'accord avec un club à partir de janvier. Et cela tombe bien puisque les prétendants se font nombreux.

Tout d'abord, l'agent du joueur Gordon Stipic a démarché plusieurs clubs à l'image de l'Inter Milan, le Napoli et Manchester United mais ces derniers n'auraient pas encore lancé ce dossier. Tout le contraire de la Juventus qui espère pouvoir sauter sur l'opportunité que présente Hakan Çalhanoğlu. Déjà cet été, l'AC Milan et la Vecchia Signora avaient longuement discuté d'un échange entre Lucas Paqueta et Federico Bernardeschi. Finalement, le premier avait rejoint l'Olympique Lyonnais tandis que le second était resté dans le Piémont. Un échange entre les deux clubs pourrait revenir sur la table, car Milan ne s'opposera pas à une vente cet hiver et la Juventus serait ouverte à un échange pour recruter le joueur dès cet hiver. Le cas échéant, le dossier Hakan Çalhanoğlu risque de durer encore de longs mois.