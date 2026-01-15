Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Roi

Le Barça jubile après la déroute du Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le FC Barcelone @Maxppp
Santander Barcelone

Le Real Madrid a été piteusement éliminé de la Coupe du Roi par Albacete, une équipe de deuxième division. Et si la Casa Blanca et Alvaro Arbeloa ont pris très cher, le FC Barcelone, qui joue ce soir son 1/8e de finale contre le Racing Santander, était à la fête selon le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🔵🔴 "Alegría en el BARÇA por la ELIMINACIÓN del MADRID en COPA".

ℹ️ Información de @10JoseAlvarez en #JUGONES.
Voir sur X

« Le déroute du Real Madrid a procuré beaucoup de joie parce que c’est l’élimination d’un rival direct pour la coupe. Mais c’est aussi un avertissement, il faudra être très concentré en vue du match de ce soir face à Santander où c’est toujours difficile », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Real Madrid

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier