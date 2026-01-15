Le Barça jubile après la déroute du Real Madrid

Le Real Madrid a été piteusement éliminé de la Coupe du Roi par Albacete, une équipe de deuxième division. Et si la Casa Blanca et Alvaro Arbeloa ont pris très cher, le FC Barcelone, qui joue ce soir son 1/8e de finale contre le Racing Santander, était à la fête selon le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez.

« Le déroute du Real Madrid a procuré beaucoup de joie parce que c’est l’élimination d’un rival direct pour la coupe. Mais c’est aussi un avertissement, il faudra être très concentré en vue du match de ce soir face à Santander où c’est toujours difficile », a-t-il déclaré.