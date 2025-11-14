Coupe de France : Villefontaine, club d’enfance de Malo Gusto, vise l’exploit face au GF38

Chaque saison, la saison de Coupe de France est rythmée par les prestations remarquables de petits poucets. Inconnues au bataillon, certaines équipes rentrent dans l’histoire à travers des épopées qui font vibrer leur ville dans un premier temps avant de prendre le département, la région et même le pays parfois. La saison dernière, Bourgoin-Jallieu est parvenu à faire vibrer la France à travers un exploit retentissant. Au terme d’une fin d’après-midi inoubliable au stade Pierre-Rajon, le FCBJ a éliminé l’OL au terme d’une rencontre inoubliable des deux côtés. Et même si l’aventure s’était terminée de manière frustrante en huitièmes de finale face à Reims, les exploits de Mehdi Moujetzky et son équipe sont restés dans les annales.

Villefontaine veut imiter son voisin Bourgoin-Jallieu

Surtout, les souvenirs de cette épopée historique sont encore frais en Isère. Et cette saison, une petite équipe de Régional 2 souhaite marcher sur les pas de son voisin. En effet, à seulement onze kilomètres de Bourgoin, Villefontaine se prépare pour son match de septième tour de Coupe de France. Et l’équipe de R2 n’a pas été épargnée avec une affiche face au cador isérois, le Grenoble Foot 38. Une rencontre de gala pour le modeste club qui a déjà fait tomber Villefranche, pensionnaire de National, deux tours auparavant. Lors de leur dernier match de Coupe de France, l’Olympique de Villefontaine avait pourtant eu tout le mal du monde à éliminer Meythet, club de D3, au bout de la séance de tirs au but.

Mais voilà, à l’aube d’un septième tour corsé, Villefontaine commence à se mettre à rêver d’une épopée. Issu d’une fusion qui ne compte que quelques mois, le club du 38 n’a jamais fait mieux que ce septième tour dans son histoire. Et n’a jamais affronté plus fort qu’une Ligue 2. Pourquoi pas cette année ? Pour y parvenir, les pensionnaires de Régional 2 devront compter sur un Lounis Arroudj au rendez-vous. Auteur d’un début de saison remarquable, celui qui a côtoyé les équipes de jeunes de l’OL pendant quelques années est la menace offensive des Isérois. Ami proche de Mehdi Moujetzky, avec qui il a traumatisé de nombreuses défenses du Rhône lors de son adolescence sous la tunique du FC Vaulx-en-Velin, le meneur de jeu de 22 ans a parlé avec son ami, qui évolue désormais à QRM, avant ce grand rendez-vous : «on parle souvent avec Mehdi. Il m’a donné quelques conseils et m’a dit que l’exploit était clairement envisageable.», nous a-t-il expliqué.

Mais voilà, ces paroles amicales ne suffisent généralement pas et il faut être en mesure d’apporter des éléments concrets pour espérer éliminer une équipe qui évolue cinq échelons au-dessus du vôtre. «La clé sera de jouer notre jeu et de ne pas jouer avec le frein à main, rétorque le maître à jouer de Villefontaine. Il faut mettre de côté la pression. On ne pense pas à rentrer dans l’histoire : on pense juste à remporter ce match.» Du côté de son entraîneur Kevin Ayache, la clé de la rencontre réside forcément sur la solidité défensive de son équipe : «on ne va pas gagner 4-0 contre une Ligue 2. Si on peut gagner, ça peut passer par les tirs au but. On va essayer d’être le plus solide possible pour croire en nos chances jusqu’au bout. On prend match après match. On a sorti une R1 puis une National, on veut faire d’autres exploits. La marche est un peu plus haute mais il faut se dire qu’on peut le faire. Forcément Bourgoin, c’est une source de motivation. Bourgoin est un club référence dans la région. Ils ont fait un très beau parcours. Ça donne envie de faire la même chose cette année.»

Un derby isérois qui tient à cœur au club d’enfance de Malo Gusto

Ce vendredi à 20h, la rencontre sera donc scrutée de très près. Et alors que la pluie ne devrait pas être au rendez-vous dans cette zone frontalière au Rhône, le stade de Chantereine sera assurément plein pour pousser le Petit Poucet. «C’est un derby isérois, contre ce qui se fait de mieux dans l’Isère. C’est un match attendu par toute la région», confirme d’ailleurs Ayache à ce sujet. Une pression populaire qui pourrait jouer en leur défaveur ? Au contraire, il s’agit d’une source de motivation supplémentaire pour Lounis Arroudj : «toute la ville est mobilisée pour l’événement. C’était également le cas contre Chambéry (4e tour) et Villefranche (5e tour). C’est une ville qui aime le foot et qui nous donne de la force, on doit aussi le faire pour eux. Dans ma tête, je ne réalise sûrement pas la pression. Je veux juste jouer mon jeu.»

Jouer son jeu donc, et faire déjouer l’adversaire si possible. Car si Villefontaine devra réciter sa meilleure partition, il faudra également espérer que Grenoble balbutie son football pour espérer se qualifier du côté des pensionnaires de Régional 2. «On a pris le temps de regarder, de faire à la vidéo, explique Kevin Ayache. Ça reste une équipe de Ligue 2, c’est surtout de savoir si l’on peut réellement rivaliser contre ça. C’est une équipe complète, solide. Elle joue beaucoup sur les centres. Il faudra savoir piquer en contre. On a travaillé notre transition à fond. Il faut rallonger le match un maximum, il faut offrir un match serré. C’est notre objectif.» Une rencontre qui s’annonce donc passionnante à 20h ce vendredi et qui devrait être suivie par Malo Gusto. Actuellement avec les Bleus, celui que l’on nous a décrit comme «très disponible» et «attaché» au club de la ville où il a tâté ses premiers ballons devrait observer la rencontre depuis Clairefontaine.