Puma révèle les nouveaux maillots de l'Uruguay !

Après des heures de flou autour de tenue de la Copa America en raison de la situation sanitaire déplorable en Argentine, la Conmebol a finalement annoncé que le Brésil accueillera la compétition et à cette occasion. C'est dans ces conditions un peu particulières que Puma vient de dévoiler les maillots que porteront Edinson Cavani et ses coéquipiers dans les prochaines semaines.

Équipée par la marque au félin bondissant depuis 2007, la Céleste court après sa première Copa America depuis 2011. Déjà présent lors de la victoire en terre Argentine il y a 10 ans, Luis Suarez va tenter de réaliser un doublé Liga-Copa America. C'est d'ailleurs en tant qu'ambassadeur Puma qu'El Pistolero a présenté le nouveau jeu de maillot de la sélection uruguayenne sur ses réseaux sociaux.

Ces nouvelles tuniques remplacent celles que les hommes d'Óscar Tabárez portaient depuis la Copa America 2019. Comme à son habitude, l'équipementier allemand respecte l'ADN uruguayenne et son code couleur. Sur le maillot domicile, on retrouve donc un fond bleu ciel et comme il y a deux ans, il n'y a pas de motif au centre du maillot. Le Sol de Mayo (Soleil de mai), emblème national, n'est donc pas représenté comme il a pu l'être par le passé. Contrairement au dernier maillot, il n'y a pas de bande blanche sur les épaules. En revanche, la touche blanche se présente au niveau des côtes.

Comme la tunique principale, le maillot extérieur est assez minimaliste et entre dans la lignée des derniers maillots extérieur présentés par la marque au félin bondissant. Comme les nations engagées à l'Euro sous contrat avec Puma, la Céleste a donc droit à un maillot extérieur qui s'éloigne grandement des maillots de football habituels avec l'absence du blason de la sélection au profit d'une inscription dorée « Uruguay » au centre du maillot, encadrée par deux bandes horizontales bleu ciel.

Avant la Copa America, la Céleste reçoit le Paraguay ce vendredi 4 juin pour le compte de la 7ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et devrait par conséquent arborer son nouveau maillot domicile pour la première fois.