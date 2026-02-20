OM - Brest : les compositions sont là

Ce vendredi, c’est déjà la 23e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre le Stade Brestois 29 et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Bretons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Grégoire Coudert qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Junior Diaz et Daouda Guindo. Hugo Magnetti et Joris Chotard composent l’entrejeu. En pointe, Amine Gouiri est épaulé par Romain Del Castillo, Kamory Doumbia et Junior Dina Ebimbe.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Højbjerg et Quinten Timber. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Igor Paixao.

Les compositions

Stade Brestois : Coudert - Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, K.Doumbia, Dina Ebimbe - Ajorque

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Timber, Vermeeren – Greenwood, Gouiri, Paixao