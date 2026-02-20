Menu Rechercher
Commenter 60
Ligue 1

OM : la première catastrophique d’Habib Beye

Pour sa première sur le banc de l’OM, Habib Beye a vécu un cauchemar face à Brest (2-0). Son équipe n’a rien montré, et ses choix sont restés sans effet.

Par Jordan Pardon
2 min.
Beye @Maxppp

L’électrochoc attendu n’a pas eu lieu. Intronisé en début de semaine sur le banc de l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye a vu sa première virer au naufrage en Bretagne (2-0). Les Pirates brestois n’ont eu qu’à récupérer l’épave d’un bateau déjà à la dérive depuis des semaines. Privé de ses adjoints Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza, bloqués par Rennes, le technicien de 48 ans a fait face à un problème insoluble.

La suite après cette publicité

Il avait pris le pari de relancer Arthur Vermeeren, plus titulaire depuis son expulsion face à Nantes début janvier, mais son choix de le positionner plus haut qu’à l’accoutumée est resté sans effet. Au regard de l’état de forme de certains joueurs, à commencer par les tauliers Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Geronimo Rulli ou même Pierre-Emile Højbjerg, nommé capitaine en l’absence de Balerdi, Beye va vite devoir arbitrer, quitte à froisser certains egos.

La suite après cette publicité

Des choix forts s’imposent déjà

Ce soir, ils sont peu à avoir été à la hauteur du rendez-vous. Hormis Quinten Timber, au-dessus de la mêlée, et parfois Mason Greenwood ou Igor Paixao, intéressants sur quelques séquences, le reste du collectif a failli dans sa globalité. La sortie du Néerlandais n’avait pas d’autre explication valable que son carton jaune, sinon, la réflexion d’Habib Beye a de quoi laisser perplexe. Le coach de 48 ans vient de perdre ses 5 derniers matchs, pour un total d’un but marqué, et de 14 encaissés.

«Même si on n’a eu que 24 heures, on peut tout à fait juger cette première. On a été pris par leur intensité sur deux renvois en 30 minutes où on perd les seconds ballons (…) On a dix minutes difficiles après le 2e but, où ils ont plusieurs situations, et après la 2e mi-temps était plutôt à sens unique. Il nous a peut-être manqué de la réussite, on a ce penalty (manqué par Greenwood) qui peut aussi un peu changer les choses. Il y a un petit manque de confiance qu’il va falloir soigner pendant cette petite semaine de stage (à Marbella) qui va nous permettre de nous retrouver ensemble et de regagner cette confiance. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif, c’est un club qui doit revenir dans une dynamique positive, on va s’attacher à le faire jour après jour.» Le programme s’annonce chargé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (60)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier