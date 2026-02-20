L1 : l’OM coule à Brest pour la première d’Habib Beye

En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, en crise de résultats ces dernières semaines, se déplaçait sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi soir. Quatrième au coup d’envoi, le club phocéen se devait de l’emporter pour mettre la pression à l’OL. Un rendez-vous qui marquait surtout la grande première d’Habib Beye sur le banc marseillais. Nouvel entraîneur des Olympiens, le technicien franco-sénégalais optait pour un 4-2-3-1 avec Paixao, Vermeeren et Greenwood en soutien de Gouiri. De son côté, Eric Roy alignait lui un 4-2-3-1 où Ajorque évoluait en pointe.

La suite après cette publicité

Sous une pluie fine et dans un stade privé d’une partie des Ultras, l’OM ne tardait pas à prendre le contrôle des opérations. Oui mais voilà, si Gouiri et Greenwood procuraient les premières frayeurs aux supporters brestois, c’est bien le SB29 qui ouvrait le score. Sur un centre de Magnetti, dévié par Vermeeren, Ajorque prenait le meilleur face à Aguerd et trompait Rulli d’une tête précise (1-0, 10e). Surpris d’entrée de jeu, l’OM souffrait et Guindo passait tout proche du break (14e). Tout comme Ajorque (15e). Au bord du précipice, Marseille se faisait violence mais rien ne fonctionnait.

Une première cauchemardesque pour Beye

Malgré un éclair de Greenwood (25e) et une occasion signée Timber après un superbe service de Gouiri (26e), le tableau d’affichage n’évoluait guère. Et ce qui devait arriver arriva… Sur une merveille de centre de Magnetti, Ajorque s’imposait face à Pavard pour tromper Rulli d’une nouvelle tête délicieuse (2-0, 29e). KO debout, les Marseillais multipliaient les erreurs techniques, subissaient la pression brestoise et passaient à quelques centimètres de l’humiliation. Heureusement pour eux, Junior Diaz ne cadrait pas sa tête (37e) et Ajorque, trouvé dans le dos de la défense, fracassait la barre phocéenne (41e).

La suite après cette publicité

Totalement dépassé à la pause, l’OM changeait ses plans au retour des vestiaires. Sacrifié, Vermeeren cédait sa place à Aubameyang. Plus percutant face aux Finistériens, le club marseillais menaçait mais ni Timber (59e) ni Gouiri (62e) ne trouvaient la faille. Juste avant, Rulli s’interposait lui face à Dina Ebimbe (60e). Dans la dernière demi-heure, l’OM poussait encore. Nwaneri entrait en jeu mais rien n’y faisait. Impuissant offensivement et face à des Brestois séduisants, l’OM rendait les armes après l’échec de Greenwood sur penalty (82e) et une ultime parade XXL de Coudert (90+2e). Au classement, Marseille reste donc 4e et pourrait se faire distancer un peu plus par l’OL. Brest remonte de son côté au 11e rang.