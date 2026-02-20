L’Atlético de Madrid prépare l’arrivée d’un gros buteur de Ligue 1 !

Le secteur offensif de l’Atlético de Madrid est, à première vue, bien garni. Le Nigérian Ademola Lookman a rejoint les Madrilènes cet hiver contre 35 M€ et vient compléter une attaque composée de Julian Alvarez, Alexander Sorloth et Antoine Griezmann. Cependant, il risque d’y avoir du mouvement l’été prochain chez les Colchoneros. C’est en tout cas l’information qu’a lâché l’émission El Chiringuito de Jugones cette nuit. Selon le média espagnol, l’Atlético veut renforcer son attaque en Ligue 1 !

L’émission assure que l’actuel quatrième du classement de Liga est plus qu’intéressé par Joaquin Panichelli (23 ans) ! Recruté par Strasbourg l’été dernier en échange de 17 M€, l’Argentin connaît un peu le championnat espagnol puisqu’il a disputé 8 matches de Liga avec Alavés. Le buteur alsacien est l’une des révélations de la saison 2025/2026 de Ligue 1. Deuxième meilleur buteur du championnat de France (12 buts inscrits, 1 passe décisive en 22 matches de L1), Panichelli ne cesse de voir sa cote monter.

Strasbourg en veut au moins 50 M€

En octobre dernier, son nom circulait à Barcelone pour l’après-Lewandowski. Panichelli sera-t-il le remplaçant de Julian Alvarez à Madrid ? El Chiringuito de Jugones assure que ce dossier ne serait pas lié au futur d’Alvarez, dont le nom est souvent cité du côté de Barcelone ou en Premier League. Ce qui peut s’entendre vu que l’Atlético joue avec deux attaquants. Mais si le Strasbourgeois débarque, il faudra sans doute faire un peu de ménage entre Alvarez et Sorloth.

Toujours est-il que Panichelli plaît énormément aux Colchoneros qui travailleraient déjà pour le recruter l’été prochain. Après avoir déjà vendu Emanuel Emegha à Chelsea, Strasbourg va-t-il voir son autre buteur vedette plier bagage ? Pour arracher l’international albiceleste (1 sélection) des mains du RCSA, il faudra y mettre les moyens. Sous contrat jusqu’en 2030, Panichelli est estimé à au moins 50 M€ par la direction alsacienne. L’Atlético est prévenu.