Newcastle : Eddie Howe répond au PSG pour Bruno Guimarães

À l’heure où le mercato hivernal du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler, ESPN Brésil assurait hier que le club de la capitale avait fait de Bruno Guimarães sa priorité pour son entrejeu. Une cible difficile puisque l’ancien Lyonnais, dont la clause libératoire serait de 115 M€, est un joueur majeur de Newcastle.

D’ailleurs, son entraîneur Eddie Howe a confié qu’il n’avait aucunement l’intention de s’en séparer. « Lorsque vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible, et c’est certainement notre objectif », a-t-il confié en conférence de presse. C’est dit.