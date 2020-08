LdC : revivez les avant-matches de Juventus-OL et Manchester City-Real Madrid

20h50 : encore dix minutes à tenir pour le grand retour de la Ligue des Champions ! Vous pouvez dès à présent basculer sur nos lives commentés. Pour rappel, vous retrouverez les notes des deux rencontres sur notre site en fin de soirée. Bonne soirée à toutes et tous !

20h42 : pour ce match en Angleterre, les hommes de Zinedine Zidane ne joueront pas en blanc mais... en rose ! Les Merengues porteront l'un de leurs nouveaux maillots.

20h39 : Pep Guardiola face à Zinedine Zidane. Qui va être le meilleur et accéder aux quarts de finale de Ligue des Champions ? Réponse aux alentours de 23h...

20h30 : encore trente minutes avant le début des matches. Les joueurs vont bientôt rentrer aux vestiaires pour se préparer.

20h23 : Moussa Dembélé affiche une attitude un peu nonchalante lors de l'échauffement. Le buteur français est certainement déçu de ne pas démarrer le match, puisque Rudi Garcia a choisi Toko Ekambi pour accompagner Depay.

Moussa Dembele benched by Rudi Garcia tonight and not happy at all. Big call from the Lyon manager pic.twitter.com/oYMfAvB2pA — Julien Laurens (@LaurensJulien) August 7, 2020

20h20 : il y a aussi du mouvement à l'Etihad Stadium puisque Citizens et Merengues ont débarqué dans l'enceinte anglaise.

⚪️ Real Madrid have won their last 7 away matches in the round of 16... @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/7OxI1wCzeA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

20h16 : l'échauffement a débuté au Juventus Stadium, et les Lyonnais sont arrivés en premier sur la pelouse.

Entrée des joueurs de l’OL. L’échauffement peut commencer dans ce magnifique stade...vide. pic.twitter.com/vGLXZKNRYG — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) August 7, 2020

20h08 : les Lyonnais sont bien arrivés au Juventus Stadium.

20h07 : pour ce match si important, les hommes de Rudi Garcia vont jouer avec un maillot noir.

Prêts pour une grande soirée européenne ! 🤩🔴🔵#JuveOL pic.twitter.com/tpZcuGemvo — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2020

20h : petit rappel sur concernant les matches allers. Au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais s'était imposé 1-0 face à la Juventus grâce à un but de Lucas Tousart, parti au Hertha Berlin depuis. Dans l'autre rencontre, Manchester City avait créé la surprise en battant le Real Madrid au Stade Santiago Bernabeu (2-1).

19h56 : l'UEFA vient de dévoiler les compositions de la rencontre entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais. Du côté des Gones, Rudi Garcia a décidé de se passer de Moussa Dembélé, remplaçant ! En face, Cristiano Ronaldo est bel et bien présent alors que Paulo Dybala, incertain, est sur le banc.

Juventus : Szczesny - Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Rabiot - Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimarães, Caqueret, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi

19h52 : concernant la rencontre à Turin, les compositions sont toujours attendues. Les Bianconeri, eux, sont déjà arrivés au stade.

19h48 : du côté de Manchester City, Pep Guardiola a aussi tranché pour sa composition de départ. Le technicien espagnol opte aussi pour un 4-3-3. Le Belge De Bruyne est bien présent dans l'entrejeu.

19h43 : les deux rencontres vont débuter dans quelques instants et les compositions sont en train de tomber. C'est le Real Madrid qui a dévoilé son XI de départ en premier. Zinedine Zidane aligne un 4-3-3 avec un trio Rodrygo-Benzema-Hazard en attaque.

19h40 : bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct les avant-matches de Juventus-OL et Manchester City-Real Madrid ! Les deux huitièmes de finale retour seront à suivre en live commenté sur notre site dans quelques minutes. La Ligue des Champions et bel et bien de retour !