Atlético : le plan fou de João Félix pour la fin de mercato

João Félix ne s’attendait pas à vivre un tel mercato. De retour de prêt après six mois passés à Chelsea, le Portugais a reçu un accueil glacial à l’Atlético de Madrid. En effet, les Colchoneros lui ont indiqué que son numéro 7 serait désormais la propriété d’Antoine Griezmann. L’ancien de Benfica a aussi eu des échanges tendus avec certains dirigeants. Ces derniers ont d’ailleurs vrillé quand ils ont lu l’interview du joueur où il affirme qu’il veut rejoindre le FC Barcelone.

Un entretien qu’il a donné sans l’accord du club. Un club où on ne compte plus sur lui. Les supporters lui ont d’ailleurs fait comprendre à plusieurs reprises puisque certains l’ont insulté lors des matchs amicaux et après les entraînements. Déterminé à changer d’air, João Félix attend le Barça. Mais son cas ne fait pas l’unanimité chez les Culés. Si la direction estime qu’il peut être la nouvelle star du projet, Xavi, lui, n’est pas emballé.

João Félix est prêt à dire oui à l’Arabie saoudite

Autre problème : les finances des Blaugranas sont dans le rouge. Un prêt avec option d’achat est une solution comme le fait d’inclure Ansu Fati dans une vente. Mais pour le moment, ça n’avance pas vraiment. Il reste pourtant une semaine pour tout boucler avant la fin du mercato. Et si toutes les parties ne s’entendent pas, João Félix n’a aucune intention de rester à Madrid, lui dont les relations avec Diego Simeone sont mauvaises. Selon AS, l’international lusitanien a un étonnant plan B si la piste Barça échoue.

En effet, il compte rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal sous la forme d’un prêt. Un choix de carrière surprenant à son âge (23 ans), mais il ne serait pas le premier à franchir ce cap cet été. Ce qui est sûr, c’est qu’il veut s’en aller à tout prix. Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, l’a encore confirmé hier à la Sexta. «João Felix ne veut manifestement pas jouer pour l’Atlético. Maintenant, si d’autres clubs le veulent, c’est une autre affaire, mais pour l’instant, même s’il ne veut pas, il reste un joueur de l’Atlético». Encore pour quelques jours au moins…