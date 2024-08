Le Bayern Munich est en train de se faire une raison pour Kingsley Coman

Non convoqué en équipe de France et mis sur la liste des transferts par le Bayern Munich, Kingsley Coman vit une période délicate. Courtisé par quelques clubs en Europe, notamment Arsenal, mais surtout Al-Hilal en Arabie saoudite, le Français est pour l’heure toujours un joueur du club bavarois, et devrait le rester à en croire les propos ce matin de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern.

«Il est sous contrat et sera bien sûr dans l’équipe (ce dimanche contre Fribourg) s’il est toujours là. La période des transferts dans d’autres championnats sera ouverte plus longtemps. Mais rien n’indique vraiment que nous entamerons la saison avec une équipe différente de celle d’aujourd’hui.» Le mercato saoudien ferme par exemple ses portes le 2 septembre. De quoi nourrir d’ultimes négociations.