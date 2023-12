Union Berlin-Real Madrid : les compositions officielles

C’est un match qui compte pour du beurre. Déja qualifié, et assuré de finir à la première place du groupe, le Real Madrid défie l’Union Berlin ce mardi à 21h pour l’ultime journée de phases de groupes de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avec cinq victoires en autant de matches, les hommes de Carlo Ancelotti voudront certainement s’imposer pour terminer de la plus belle des manières et faire le plein de la confiance contre Villarreal.

Pour ce faire, le technicien italien n’a pas tant fait de rotations que ça. L’inévitable Jude Bellingham est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Luka Modric, Dani Ceballos et Federico Valverde. En forme ces dernières semaines, Rodrygo animera l’attaque madrilène avec Joselu. Le seul changement sera au niveau du gardien où Kepa, revenu de blessure, débute à la place de Lunin.

Les compositions officielles :

Union Berlin : Ronnow – Jaeckel, Knoche, Leite, Roussillon – Haberer, Khedira - Juranovic, Volland, Gosens – Behrens.

Real Madrid : Kepa – Vazquez, Nacho, Alaba, Garcia – Modric, Valverde, Ceballos – Bellingham – Joselu Rodrygo.