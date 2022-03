BL : Hoffenheim s'impose à Cologne et intègre le top 4

Sixième avant la rencontre, Hoffenheim se déplaçait à la RheinEnergieStadion pour y affronter Cologne, 8e de Bundesliga, dans le cadre de la 25e journée du Championnat allemand. Le TSG avait l'occasion de prendre provisoirement la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions face à des Boucs, à cinq points de Fribourg (6e).

La suite après cette publicité

Les hommes de Sebastian Hoeneß se sont finalement imposés par la plus petite des marges (1-0) grâce au but de Stefan Posch en seconde période (61e). Une victoire qui leur permet d'intégrer le top 4 et de revenir à 2 points du podium et du Bayer Leverkusen. Cologne manque sa chance de se rapprocher de l'Europe et ne change pas de rang au classement.