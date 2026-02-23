Al-Hilal : Kader Meité est déjà dans une situation très délicate !

Il y a quelques mois encore, Kader Meïté était l’un des attaquants à suivre en Ligue 1. Formé au Stade Rennais, l’avant-centre franco-ivoirien de 18 ans avait inscrit 5 buts en 17 apparitions avec les Rouge et Noir cette saison, devenant au passage le troisième plus jeune buteur de l’histoire du club derrière Eduardo Camavinga et Désiré Doué. Un profil bluffant pour son âge (1,93m, puissant, rapide) qui avait tapé dans l’œil de la Premier League. Et alors qu’on pensait le voir rester et poursuivre sa progression en Ligue 1, il a finalement fait ses valises direction… l’Arabie saoudite. C’est finalement Al-Hilal qui a récupéré le jackpot, mais aussi Rennes qui a reçu plus de 30 millions d’euros dans ce transfert. Dès le lendemain, Meïté disputait ses premières minutes sous le maillot d’Al-Hilal contre Al-Ahli (0-0), entrant en jeu à la 76e minute à la place de Darwin Núñez.

On s’attendait alors à le voir enchaîner rapidement. Mais la suite est plus compliquée. Le jeune joueur de 18 ans s’est heurté à la réalité brutale du règlement de la Saudi Pro League en matière de joueurs étrangers. Les règles sont claires : chaque club peut compter un maximum de 10 joueurs étrangers dans son effectif, mais seulement huit d’entre eux peuvent être inscrits sur la feuille de match en championnat. Les deux restants sont condamnés à regarder depuis les tribunes en championnat, même s’ils peuvent en revanche évoluer en Ligue des Champions asiatique. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’Inzaghi avait convoqué Meïté pour la première fois le 8 février dernier, expliquant qu’il avait des chances de jouer du fait que le quota ne s’y appliquait pas. Ce qui, en creux, confirmait déjà que le jeune attaquant n’avait pas sa place en championnat dans l’immédiat. Al-Hilal, avec ses 14 joueurs étrangers dans l’effectif, gère cet équilibre en permanence. Et Meïté est pour l’instant le grand perdant.

Un casse-tête qui ne concerne pas que lui

Ce samedi face à Al-Ittihad, c’est la deuxième fois en trois matches qu’Inzaghi décide de se passer de lui (il n’a disputé que 4 matches pour un total de 106 minutes jouées), préférant préserver ses places d’étrangers pour des joueurs comme Malcom, Milinkovic-Savic ou encore Rúben Neves. Il n’a disputé qu’une seule minute en SPL depuis le 5 février dernier. Et il n’est d’ailleurs pas le seul dans cette situation inconfortable. Darwin Núñez et Marcos Leonardo, eux aussi trop nombreux dans le quota, se retrouvent dans des cas similaires : cantonnés aux matchs de la C1 asiatique, exclus des listes en championnat. Ce n’est par contre pas le cas de Saïmon Bouabré. L’ancien de Monaco, arrivé après six mois à NEOM, est visiblement très apprécié par Inzaghi qui, s’il ne le fait pas jouer très longtemps, le fait tout de même entrer à chaque match.

Pour Meïté, la situation était encore gérable il y a quelques semaines, mais l’arrivée surprise de Karim Benzema a tout changé dans les plans du club saoudien. La star française prend une énorme place (logique) dans la hiérarchie offensive et réduit encore davantage les chances de Meïté de grappiller du temps de jeu en championnat à court terme. Surtout avec la politique des joueurs étrangers. Difficile de voir Meité passer devant Bounou, Koulibaly, Théo Hernandez, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom, et Benzema. Cela se jouera souvent avec Bouabré et sans doute Marcos Leonardo dans le secteur offensif. À 18 ans, avec un contrat de trois ans et demi en poche, Kader Meïté a encore largement le temps de renverser la situation. Mais trois semaines après son arrivée, la réalité administrative du foot saoudien lui tombe dessus. Et ça, difficile de le prévoir…