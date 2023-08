Grenoble : la justification lunaire du directeur général dans l’affaire Tell

Il y a quelques jours, Grenoble annonçait licencier Jordan Tell, qui avait pourtant prolongé au début de l’année jusqu’en 2025. Une décision surréaliste en réponse à la décision de l’attaquant de 26 ans de ne pas revenir en France pour effectuer la pré-saison du GF38, trop occupé à jouer la Gold Cup avec la Guadeloupe. Max Marty, directeur général du club, s’est emporté au micro de beIN Sports en marge de la 1ère journée de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Grenoble.

Ce dernier évoque notamment l’UNFP : «On a beaucoup de respect pour eux (l’UNFP), je crois qu’il y a deux types de personnes qui se sont indignées aujourd’hui, c’est quelques joueurs, parce qu’ils sont habitués aux privilèges et ils s’aperçoivent que tout d’un coup ça ne fonctionne pas, et l’UNFP parce que c’est un syndicat qui fait du clientélisme et qui défend ses clients. Après quand on discute individuellement avec eux je pense que c’est des gens tout à fait capables d’entendre notre position.» Le message est passé, au GF38 de faire sans Jordan Tell désormais.