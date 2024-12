Ligue des champions : le duo Achraf Hakimi-Nuno Mendes donne des ailes au PSG

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait ses adieux à Kylian Mbappé (25 ans). Le Français était la dernière superstar à résider dans la capitale française, après les départs de Neymar Jr et de Lionel Messi en 2023. Mais KM9 s’en est allé vivre son rêve au Real Madrid. Pendant ce temps, beaucoup se demandaient comment les pensionnaires du Parc des Princes allaient remplacer leur meilleur joueur, qui est aussi une vraie poule aux œufs d’or en matière de marketing. Plusieurs grands noms, notamment celui de Victor Osimhen, ont été annoncés. Mais aucun d’entre eux n’a signé chez les champions de France. Des champions qui veulent s’appuyer sur un collectif et des jeunes talents en devenir. Malgré tout, Paris doit aussi s’appuyer sur des leaders.

Et un joueur a parfaitement enfilé ce costume. Il s’agit d’Achraf Hakimi. Très ami avec Mbappé, le Marocain est présent depuis 2021 au PSG. Incontournable au poste de latéral droit, il a vite pris du poids sur le terrain comme dans le vestiaire. Mais cette saison, ses responsabilités sont encore plus importantes, lui qui est vice-capitaine et l’un des éléments les plus anciens de l’effectif parisien. Et le Lion de l’Atlas ne se dérobe pas. Au contraire, il affiche une bonne forme et enchaîne les prestations de haut niveau. Cette saison, il a ainsi pris part à 18 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 3 buts et de délivrer 6 assists. Rien que ça !

Le patron Hakimi

Hier soir, il a d’ailleurs été passeur décisif à deux reprises, sur les buts de Gonçalo Ramos et de Désiré Doué face à Salzbourg lors de la 6e journée de la Ligue des champions (victoire 3 à 0). Mais le Marocain aurait pu gonfler ses statistiques si ses coéquipiers avaient été un peu plus précis. Quoi qu’il en soit, il a de nouveau été précieux pour les siens, lui qui a multiplié les montées et les actions dangereuses tout en étant impeccable défensivement. Une masterclass du joueur de 26 ans, qui a été élu homme du match par la Rédaction FM avec une note de 8,5. La presse sportive française est plus ou moins sur la même longueur d’onde puisque Le Parisien lui a donné un 7 en précisant qu’il a «tenu son rang en Ligue des champions».

Même note pour L’Equipe, qui a malgré tout évoqué son déchet (29 ballons perdus). De son côté, France Info s’est enflammé pour le défenseur. «À Paris, le nouveau patron s’appelle Achraf Hakimi. Doublement décisif contre Salzbourg, mardi, le défenseur marocain confirme sa prise d’importance au sein d’une équipe parisienne en reconstruction.» Le Figaro s’est aussi agenouillé devant lui. «Joueur le plus régulier au PSG depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi n’a pas raté son rendez-vous en Autriche. Du travail d’orfèvre effectué à vitesse grand V.» Toute la presse est donc conquise par Achraf Hakimi et plus largement par les deux latéraux parisiens, puisque Nuno Mendes, auteur d’un joli but (72e) a aussi été encensé.

Nuno Mendes félicité par Lucho

Le Portugais de 22 ans, qui est sorti blessé et qui a eu un 7 de la part de la Rédaction FM, a été solide derrière tout en se montrant décisif devant. Après le match, Luis Enrique l’a félicité. «Pour ses qualités physiques et techniques, parce que c’est un joueur qui a deux profils : il peut jouer en défense ou compléter le trio offensif. Il en a les capacités. Aujourd’hui, compte tenu de l’état des autres joueurs, Nuno apporte beaucoup en attaque, que ce soit en termes de passes décisives ou d’actions telles que les buts qu’il a marqués. Il apporte à l’équipe des solutions alternatives selon l’état des autres joueurs. Nous cherchons toujours à jouer de cela et à créer les meilleures synergies possibles, celles qui se reproduisent le plus fréquemment.»

Il a ajouté : «c’est pour cette raison que Nuno joue plus haut. Quand nous voyons que d’autres joueurs sont plus légers, nous avons cette possibilité de les interchanger. Et je pense que c’est une bonne chose pour nous.» Mais il a également félicité indirectement Hakimi, lorsqu’il a évoqué le troisième but sur lequel il est impliqué. «Le troisième but est une œuvre d’art, une démonstration de la manière de se défaire du pressing haut d’un adversaire, en peu de touches de balle, avec des joueurs qui occupent bien les espaces pour créer des situations de supériorité numérique. Le troisième but est une véritable œuvre d’art et c’est pour cette raison que nous le célébrons de cette façon.» Avec un duo Achraf Hakimi-Nuno Mendes en feu, le PSG peut rêver un peu plus grand.