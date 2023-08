Après Lionel Messi, Neymar a lui aussi unfollow le PSG sur Instagram

La suite après cette publicité

Parti en Arabie saoudite cet été, Neymar est désormais loin du club de la capitale française. Ce samedi, lors du choc entre le PSG et le RC Lens, certains ultras parisiens ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement suite au passage du Brésilien dans la Ville Lumière. En effet, le Collectif Ultra Paris n’a pas hésité à déployer une banderole assassine à l’encontre de son ancien numéro 10. «Neymar : finally rid of the rude» (Neymar : enfin débarrassé du grossier personnage), pouvait on ainsi lire dans la tribune francilienne.

Un divorce qui semble désormais définitif entre les deux parties. Dans cette optique et dans la foulée de Lionel Messi, qui s’est lui aussi désabonné du compte PSG sur Instagram, la star de la Seleção a décidé d’unfollow le champion de France en titre. Neymar et le PSG, c’est désormais terminé.