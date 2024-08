Lens : Brice Samba a tranché pour son avenir

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été, Brice Samba ne quittera pas le Racing Club de Lens cet été. Interrogé par La Voix du Nord, le portier de l’équipe de France a été clair concernant son mercato et son avenir dans le nord de la France.

« Je suis très content d’être à Lens. Rester une saison de plus dans ce club ne me dérangera pas. Je suis très fier d’être le capitaine de cette équipe. Je serai Lensois cette saison », a avoué le joueur de 30 ans. Ce dernier a aussi évoqué sa collaboration avec son nouveau coach, Will Still. « J’apprends à le connaître. Je suis agréablement surpris, par sa simplicité notamment. Je m’entends bien avec lui et c’est certainement dû à son âge, nous sommes assez proches. (…) C’est un entraîneur avec une mentalité de gagneur qu’il essaie de nous inculquer. Il est intransigeant et il nous pousse tous les jours à l’entraînement. Il saura tirer le meilleur de chacun de nous.» Still appréciera.