Canal + observe attentivement le conflit entre la LFP et Mediapro

Canal Plus s’est fait discret depuis l’annonce de Mediapro de vouloir renégocier les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période 2020-2024. La chaîne cryptée observe de loin ce refus du diffuseur actuel d'honorer sa seconde échéance de 172 M€. Pour autant, en coulisses les décideurs ne sont pas inactifs. L'Equipe explique ce soir que le président de Canal, Maxime Saada, a envoyé un courrier à la LFP où il demande une égalité de traitement entre les différents acteurs du secteur.

Dans cette lettre, il met en garde l'institution du football professionnel français quant à l'éventualité d'un rabais accordé à Mediapro. En d'autres termes, il réclamera lui aussi une ristourne et ce n'est pas tout. Il a confirmé ses propos, de vive voix cette fois, lors d'une réunion qui s'est tenue à la LFP la semaine dernière. Dans cette entrevue, le patron de Canal Plus, a présenté à Vincent Labrune, nouveau président de la ligue, et Arnaud Rouger, le directeur général, sa volonté de reconstruire une relation sur le long-terme et d'offrir au sport une place de choix sur les antennes de son groupe. Le lobbying est en marche.