Luis Enrique en a marre du traitement du PSG par les médias français

« Non, je n’ai aucune intention de vous expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas. On doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n’ai aucune intention d’expliquer ça.» Hier soir, juste après la défaite du Paris Saint-Germain sur le terrain d’Arsenal (0-2), Luis Enrique s’est attiré les foudres de la presse française pour avoir répondu avec mépris à une question de la journaliste de Canal+ Margot Dumont.

La suite après cette publicité

Le désamour entre le coach espagnol et les médias est connu, mais sa façon de répondre en a agacé plus d’un. Qu’en a-t-on pensé au sein du PSG ? RMC Sport nous apprend que certaines personnes au sein du club de la capitale ont trouvé que Luis Enrique a « mal calibré » sa réponse parce qu’il en a assez du traitement de la presse française vis-à-vis des Rouge et Bleu, notamment avec Bradley Barcola. L’Espagnol serait lassé de voir les médias porter l’ancien Lyonnais aux nues, avant de le descendre le lendemain.