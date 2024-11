Coupe du Roi : Valence demande le report de son match

Le football doit passer au second plan. Valence, qui est actuellement touché par une vague terrible d’inondations, qui a fait plus de 200 morts selon les dernières estimations, souhaiterait reporter son match de Copa del Rey, qui devait se tenir ce mercredi face à Parla Escuelan. Dans un communiqué officiel publié sur X, le club valencian a annoncé avoir fait sa demande de report à la RFEF.

«Le Valencia CF a demandé, ce matin, à la Fédération espagnole de football le report du match contre Parla Escuela, correspondant au premier tour de la Copa del Rey 2024 et qui devait se jouer ce mercredi 6 novembre à 19h00, au stade Las Américas. Le Club comprend que, en cette période de grande difficulté, toute l’énergie, l’attention et le soutien doivent être concentrés sur l’aide aux personnes touchées par l’événement tragique de Dana. Le football est en arrière-plan. Nous souhaitons transmettre nos plus sincères condoléances et notre affection aux membres de la famille, aux proches des défunts et aux victimes de cette catastrophe qui nous laisse anéantis.» Le message est passé.