Valence : les cadors anglais se bousculent pour Geoffrey Kondogbia

Valence traverse, comme souvent, une crise institutionnelle et sportive conséquente. Le club espagnol ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, mais surtout, vit une nouvelle guerre en interne. Cette fois, ce sont les joueurs qui semblent opposés au clan Anil Murthy (président) et Peter Lim (propriétaire). C'est pour cette raison que l'état-major singapourien du club a décidé de se débarrasser de nombreux cadres lors du prochain mercato estival.

Et parmi les joueurs qui devraient être poussés vers la sortie, on retrouve Dani Parejo, Francis Coquelin, Rodrigo Moreno mais aussi Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain tricolore, essentiel lors des récentes saisons réussies des Ches sous les ordres de Marcelino Garcia Toral, fait partie des joueurs qui pèsent dans le vestiaire.

Tottenham et Manchester United sont sur le coup

Selon nos informations, c'est du côté de l'Angleterre que pourrait s'écrire l'avenir du milieu de terrain box-to-box. Effectivement, le joueur souhaite quitter la côte méditerranéenne et rêve d'Angleterre, un pays dans lequel il n'a toujours pas évolué, lui qui a connu la Ligue 1, la Serie A et la Liga. Et ça tombe bien, deux formations de Premier League sont intéressées, à savoir Tottenham et Manchester United.

Reste désormais à savoir combien demandera la formation de Liga pour celui qui avait été un des principaux artisans du titre remporté en Copa del Rey la saison dernière. Mais le joueur étant poussé vers la sortie et ayant lui-même des envies de départ, on peut imaginer que Valence ne mettra pas trop d'obstacles à un départ. Après trois saisons de l'autre côté des Pyrénées, Kondobgia a donc de fortes chances de poursuivre sa carrière outre-Manche.