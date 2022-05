Liverpool : Jürgen Klopp croit toujours au titre

La suite après cette publicité

Tout comme en Serie A, le titre de champion d'Angleterre se jouera lors de l'ultime et dernière journée du championnat. En effet, après la victoire de Liverpool avec son équipe B sur la pelouse de Southampton, les Reds et les Skyblues ne comptent qu'un point d'écart avant d'affronter respectivement Wolverhampton et Aston Villa. Même si son équipe part en ballotage défavorable, Jürgen Klopp estime que tout est encore possible.

En zone mixe, l'Allemand a révélé : «c'est peu probable car City joue à domicile contre Aston Villa, qui joue jeudi contre Burnley qui se bat pour le maintien. Mais c'est le football. Je pense à la fois où City est devenu champion (en 2019) pour 11 millimètres. Si quelqu'un veut que nous soyons champions, alors nous devons d'abord gagner et Aston Villa doit prendre un point à City. C'est possible. Peu probable mais possible. Et c'est suffisant.»