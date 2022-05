Premier League : Liverpool s'en sort à Southampton et rêve encore du titre

Le suspense reste entier et le champion d'Angleterre 2021-2022 sera bel et bien connu à l'issue de la 38ème et dernière journée de Premier League ce week-end. Liverpool a prolongé la sublime bataille à distance offerte aux amoureux du ballon rond de l'autre côté de la Manche en allant s'imposer à Southampton ce mardi soir (2-1), au terme d'une rencontre difficile à manœuvrer. Manchester City, qui accueillera Aston Villa pendant que Wolverhampton se présentera à Anfield, n'est plus qu'à un point. Jürgen Klopp, privé de Van Dijk, Salah et Fabinho (blessés), a reposé Mané et Alexander-Arnold, décidant de faire confiance à Eliott, Jones et Minamino et laissant ainsi Diaz, Henderson, Thiago ou encore Robertson sur le banc. Pas moins de neuf changements par rapport à l'équipe victorieuse samedi, en finale de FA Cup contre Chelsea (0-0, 6 TAB à 5).

La suite après cette publicité

D'entrée, les Saints ont fait comprendre qu'ils avaient bien l'intention d'assumer leur rôle d'arbitre dans la course au titre. Relativement timide dans les premières minutes de la partie au St Mary's Stadium, Liverpool s'est fait surprendre par une formation de Soton dangereuse en contre-attaque. Après une première alerte devant le but d'Alisson, obligé de s'interposer face à Broja à la conclusion d'une action collective à montrer dans toutes les écoles de foot (10e), Redmond a fini par tromper la vigilance du portier brésilien d'une belle frappe déviée par Milner, et ce malgré une potentielle faute au départ de l'action (1-0, 13e).

Matip, heureux héros

Les Reds ont peu à peu pris leurs marques et imposé leur style face aux hommes de Ralph Hasenhüttl. Minamino, servi par Jota, est logiquement parvenu à se hisser dans la défense regroupée des locaux pour égaliser face à son ancienne équipe (1-1, 27e). McCarthy ne pouvait que constater les dégâts, lui qui a sauvé les siens à plusieurs reprises (20e, 29e, 34e), alors qu'un but a été refusé pour une position de hors-jeu à Firmino (18e). Au retour des vestiaires, l'intensité montait d'un cran entre les 22 acteurs, alors que Gomez, blessé, a dû céder sa place à Henderson à la pause. Pas de quoi refroidir Liverpool, qui a poussé et n'a pas paniqué.

Si Eliott a trouvé l'extérieur du poteau de Southampton (56e) et que Jones et Jota ont manqué de précision (62e), les Reds s'en sont remis à un coup de casque réflexe de Matip, lui-même surpris d'offrir l'avantage aux siens dans le sud du Royaume de Sa Majesté (1-2, 67e). La fin de partie a globalement été gérée par les visiteurs, plus proches du break (85e, 86e) que de se faire rejoindre au score. Au regard des circonstances et de l'enjeu de cette partie, les supporters de Liverpool s'en contenteront. Les Reds, invaincus depuis le 18 décembre dernier, sont toujours en course pour un incroyable quadruplé (League Cup, FA Cup, Premier League, Ligue des champions).