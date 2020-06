Meilleur buteur de Ligue 2, un statut difficile à assumer

Impressionnant avec Le Havre durant cet exercice 2019-2020 stoppé prématurément à cause du Covid-19, Tino Kadewere avait rapidement attiré les regards de plusieurs écuries. En Angleterre, Bournemouth et Southampton se sont intéressés à lui, tout comme l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais en France. Finalement, le Zimbabwéen avait choisi les Gones l'hiver dernier, qu'il a rejoint récemment.

La suite après cette publicité

Après sa belle saison 2019-2020 (20 buts, meilleur buteur de Ligue 2), le joueur de 24 ans va donc tenter lors du prochain exercice de confirmer, cette fois-ci avec le maillot lyonnais sur les épaules et en Ligue 1. Une tâche qui n'a pas été facile pour ses prédécesseurs qui avaient le même statut.

2018-19 : Gaëtan Charbonnier (Brest, 37 matches, 27 buts)

Deuxième de Ligue 2 cette saison-là, le Stade Brestois 29 a donc accédé à la Ligue 1 l'an dernier. Et le club breton est notamment allé chercher cette montée grâce à une attaque de feu, la meilleure de l'exercice (64 buts) et un homme d'une efficacité remarquable : Gaëtan Charbonnier. Pour sa deuxième saison avec le SB29, l'attaquant français avait en effet frappé fort en trouvant le chemin des filets à 27 reprises, soit un but de plus que le Messin Habib Diallo. Mais pour le retour du club dans l'élite, le natif de Saint-Mandé a eu plus de mal.

Durant cet exercice 2019-2020, Gaëtan Charbonnier n'a marqué que 6 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1 Conforama. Mais surtout, le joueur aujourd'hui âgé de 31 ans avait eu du mal à lancer sa saison, avec une seule réalisation durant les cinq premiers mois. D'ailleurs, le Stade Brestois 29 a terminé à la quatorzième place cette saison suite à l'arrêt prématuré de la L1. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la formation bretonne, l'ancien Rémois voudra donc certainement mieux faire en 2020-2021.

2017-18 : Umut Bozok (Nîmes, 36 matches, 24 buts)

Rachid Alioui, Jean-Philippe Mateta et Jordan Siebatcheu ont un point commun. Lors de cette saison 2017-2018, ils ont tous les trois inscrit 17 buts. Mais un homme avait fait mieux alors qu'il évoluait au Nîmes Olympique : Umut Bozok. Durant cet exercice, l'actuel joueur du FC Lorient avait trouvé le chemin des filets à 24 reprises, soit un peu moins d'un tiers des réalisations du NO durant toute la saison (75 buts, meilleure attaque en 2017-2018). Une saison durant laquelle les Crocos avaient terminé à la deuxième place derrière Reims, synonyme donc de montée en Ligue 1.

Mais pour le retour du NO au sein de l'élite, le Turc ne confirme pas. Malgré la neuvième place de son équipe cette saison-là, Umut Bozok ne marque que deux petits buts en 25 matches de Ligue 1 (plus deux rencontres de Coupe de la Ligue) : un contre les Girondins de Bordeaux et un autre face au Stade Malherbe de Caen. Une saison 2018-2019 pas forcément étincelante pour le principal concerné, qui signera ensuite au FC Lorient, son club actuel.

2016-17 : Adama Niane (Troyes, 33 matches, 23 buts)

Aujourd'hui prêté au KV Oostende par le RSC Charleroi, en Belgique, Adama Niane avait impressionné tout le monde lors de l'exercice 2016-2017, avec 23 réalisations au compteur dont sept penaltys. Sous les couleurs de l'ESTAC, le natif de Bamako a souvent porté son équipe qui a terminé à la troisième place, synonyme de barrages d'accession à la Ligue 1. Dans la double confrontation face au FC Lorient, le joueur aujourd'hui âgé de 27 ans n'a pas été décisif mais l'essentiel était ailleurs : la montée en L1.

Une saison 2017-2018 en Ligue 1 qui a donc été un peu plus compliquée pour Adama Niane. Présent durant 33 matches du championnat de France, l'international malien (5 sélections actuellement) a tout de même battu les gardiens de l'élite à huit reprises, pour également deux passes décisives. Mais ce dernier n'a pas pu empêcher la descente de Troyes en Ligue 2, seulement quelques mois après être remonté...

2015-16 : Famara Diedhiou (Clermont, 36 matches, 21 buts)

Depuis l'été 2017 et son départ du SCO Angers, Famara Diedhiou évolue à Bristol City, de l'autre côté de la Manche. Mais les amateurs de ballon rond n'ont pas oublié la saison 2015-2016 du Sénégalais avec le Clermont Foot 63, qui a terminé à la septième position. Avec ses 21 buts (8 penaltys), le natif de Saint-Louis a brillé au sein de l'attaque rouge et bleue (56 buts au total sur la saison). Des performances qui avaient donc attiré l’œil des dirigeants du SCO, qui l'ont recruté ensuite.

Et comme Adama Niane, Famara Diedhiou a marqué à huit reprises, pour deux passes décisives, en 31 apparitions en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe (plus un but en Coupe de France). Et après cette saison 2016-2017, le numéro 9 a donc pris la direction de l'Angleterre pour évoluer sous les couleurs de Bristol City, club de Championship (2e division) avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2021.

2014-15 : Mickaël Le Bihan (Le Havre, 36 matches, 18 buts)

S'il évolue aujourd'hui à l'AJ Auxerre, Mickaël Le Bihan a connu quatre autres clubs français avant : le FC Lorient, le CS Sedan, Le Havre AC et enfin l'OGC Nice. Et avec la formation normande (septième cette saison-là), l'attaquant avait fait fort en 2014-2015 avec 18 buts en 36 matches de Ligue 2. Avec son statut de meilleur buteur, le joueur aujourd'hui âgé de 30 ans avait intéressé l'OGC Nice, qui avait donc décidé de miser dessus.

Malheureusement, la saison 2015-2016 a été un véritable cauchemar pour le principal concerné. Après deux derniers matches de Ligue 2 avec le HAC, Mickaël Le Bihan a en effet disputé trois rencontres de Ligue 1, dont une contre Bordeaux (1 but, 1 passe décisive), avant de disparaître des radars à cause d'une grosse blessure au tibia. Il devra d'ailleurs attendre février 2017 pour retrouver les pelouses, face à Montpellier. Une rencontre durant laquelle il avait marqué un doublé.