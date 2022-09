La réponse du Barça aux rumeurs sur le contrat de Messi

Lionel Messi continue à faire couler beaucoup d'encre en Catalogne. Après les révélations d'El Mundo parues ce matin relatant des exigences de l'Argentin pour prolonger au FC Barcelone en juin 2020, à un an de la fin de son contrat et de son départ pour le PSG, c'est au club culé de répondre. Les Blaugranas ont publié un communiqué dans lequel ils démentent les informations publiées dans la matinée. Dans son indignation, le club se garde le droit d'engager des poursuites judiciaires.

«En ce qui concerne les informations publiées aujourd'hui dans "El Mundo del Siglo XXI", sous le titre "BarçaLeaks, les archives secrètes du club, partie 1", le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée de certaines informations, qui feraient partie d'une enquête judiciaire en cours de procédure. Le club regrette également que le média se vante d'avoir eu "accès à une énorme quantité de documentation et d'emails qui sont en possession de l'enquête du Barçagate" alors que ces informations et documentations n'ont pas encore été partagées avec les parties. En tout état de cause, l'article en question rend publics des documents qui n'ont rien à voir avec l'instruction de l'affaire. Leur utilisation menace la réputation et la confidentialité du club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits du FC Barcelone, les services juridiques du club étudient déjà les mesures appropriées à entreprendre.»