Les menaces de Mbappé contre l’Argentine, une grosse recrue à 100M€ pour Liverpool

On ne rigole pas avec Mbappé

Le champion du monde argentin, Enzo Fernández a fait des révélations étonnantes sur le comportement de Kylian Mbappé pendant la finale perdue par les Français. «Il nous a fait des signes comme s’il allait nous tuer. Il nous a dit qu’ils allaient gagner la finale», a-t-il expliqué dans une interview accordée à Star +. Si la tension était évidente, Fernández a également expliqué comment s’est déroulé son duel avec le Français : «Mbappé s’en est pris à moi, je ne sais pas pourquoi, mais heureusement, j’avais un soldat qui me défendait comme Cristian Romero, qui est fou, parce que quand Messi a marqué le premier but sur le penalty, il est allé le crier à la figure de Kylian». On n’a pas fini d’entendre parler de cette finale…

Wirtz fait rêver Klopp

On apprend en lisant The Sun ce samedi que Liverpool aussi veut s’offrir Florian Wirtz. Les Reds considéreraient le meneur de jeu évalué à plus de 100M€ comme le successeur de Roberto Firmino. Jürgen Klopp veut faire jouer le joueur de 20 ans comme un faux neuf. Le coach allemand espère que Xabi Alonso le conseillera de rejoindre son ancien club en Angleterre plutôt que Manchester United, qui est aussi sur le coup.

Milan va être chaud cet hiver

Dans son édition du jour, La Gazzetta Dello Sport a consacré une double page au futur mercato XXL de l’AC Milan. Les dernières semaines ont mis en évidence la nécessité de recruter un nouvel attaquant. Le club milanais mise beaucoup sur Jonathan David, il est vu comme parfait pour succéder à Giroud à l’avenir. Milan est également pressé de débuter le mercato hivernal pour faire venir un nouveau défenseur central. La cible principale est Jakub Kiwior.