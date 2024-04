Manchester City revient à la charge pour Lucas Paqueta

Un rendez-vous manqué. L’été dernier, Manchester City a lancé une opération séduction auprès de Lucas Paqueta (26 ans). Après une belle première année en Angleterre, le Brésilien, auteur de 5 buts et 7 assists en 41 matchs toutes compétitions confondues dont 36 en tant que titulaire, a tapé dans l’œil de Pep Guardiola. Le technicien espagnol voulait recruter un milieu de terrain et il a craqué pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Les deux hommes ont d’ailleurs échangé et ont rapidement manifesté le désir et l’envie de travailler ensemble.

Lié à West Ham jusqu’en juin 2027, Paqueta, qui a dit oui aux Skyblues, devait obtenir le consentement des Londoniens. Ces derniers attendaient au moins 90 millions d’euros pour commencer à discuter. Après une première proposition orale de 80 millions d’euros, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont proposé 101 millions d’euros. Mais les Hammers ont été un poil plus gourmands et ont finalement fixé son prix à 110 millions d’euros. Malgré cela, le dossier était en très bonne voie. Mais tout a basculé le 18 août.

Man City ne lâche pas Lucas Paqueta

En effet, la Fédération Anglaise a ouvert une enquête au sujet de l’international auriverde, dont certains proches auraient parié sur des matches auxquels il a participé. Ils auraient notamment misé sur les cartons jaunes reçus par Paqueta face à Aston Villa. Pour cette raison, son transfert à Man City a été suspendu. Également écarté de la sélection brésilienne, le milieu a collaboré avec les enquêteurs. Il a d’ailleurs fourni son téléphone afin qu’ils puissent déterminer s’il a enfreint ou non les règles en matière de paris.

En pleine tempête, Lucas Paqueta s’est concentré sur le terrain. Cette saison, il n’est pas étranger à la belle sixième place des Hammers. Pièce essentielle de son équipe, il a débuté 34 des 45 rencontres qu’il a disputées cette saison. Précieux, il a marqué 8 buts et délivré 7 assists toutes compétitions confondues. Ses prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues du côté de Manchester, qui a pourtant acheté Matheus Nunes 62 millions d’euros après l’échec Paqueta. Selon nos informations, les Citizens ont toujours l’ancien de l’AC Milan à l’œil. Un accord salarial existe toujours selon nos informations. Un retour de flamme inespéré pour Paqueta et West Ham, qui va pouvoir s’en mettre plein les poches.