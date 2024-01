MU prolonge 3 joueurs

Erik ten Hag a fait un gros point mercato ce jeudi. Après avoir entretenu le mystère concernant l’avenir des Français Raphaël Varane et Anthony Martial, le coach de Manchester United a annoncé que trois de ses joueurs, dont les contrats s’achèvent en juin prochain, ont prolongé d’une saison.

La suite après cette publicité

« Nous discutons avec Rapha Varane et Anthony Martial. Et nous avons déclenché les options sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Hannibal », a confié le coach néerlandais en conférence de presse. Une prolongation d’un an pour permettre à certains comme Mejbri de pouvoir être prêtés jusqu’à la fin de la saison ? À suivre.