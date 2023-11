OM : le groupe pour affronter Strasbourg avec Ounahi

Ce samedi soir, à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace jusqu’en Alsace pour y affronter Strasbourg. Un match sous haute tension entre deux équipes dans le dur ces temps-ci. Les Phocéens n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis une victoire face au Havre, tandis que les hommes de Patrick Vieira pointent à la 15e place du championnat et ne vont pas mieux non plus.

La suite après cette publicité

Pour cela, l’entraîneur italien de l’OM a retenu un groupe pour le moins complet, même si Samuel Gigot est le grand absent de la liste. Suspendu, le défenseur central est indisponible pour la rencontre. Au milieu, Tika et Nadir sont appelés, au contraire du jeune Mughe. À noter le retour d’Ounahi. Les Olympiens n’ont pas le choix que de retrouver le goût de la victoire, au risque de replonger en état de crise.

Retrouvez le match Strasbourg - OM sur CANAL+ SPORT 360. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.