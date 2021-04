Manchester City : comment Phil Foden est devenu incontournable aux yeux de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain rêve éveillé d'une deuxième finale consécutive de Ligue des champions. Pour cela, les hommes de Mauricio Pochettino devront terrasser Manchester City mais pas seulement. En effet, une autre mission de taille attend en parallèle les joueurs parisiens lors de cette demi-finale : limiter l'influence du flamboyant Phil Foden. Buteur face à Aston Villa mercredi soir lors du succès des Citizens (2-1) en Premier League, le jeune milieu offensif anglais s'est littéralement métamorphosé depuis quelques semaines.

A tel point que Pep Guardiola n'imagine plus l'écarter de son onze type. Mais comment le jeune homme de Stockport est parvenu à se rendre indispensable aux yeux du technicien espagnol ? Pour mieux décrypter l'ascension fulgurante du principal protagoniste, il faut se souvenir des déclarations de Guardiola en décembre dernier. « Il a une énergie incroyable au départ, mais dans la décision finale et dans la passe finale, il doit ralentir un peu. Il a l'énergie d'un adolescent qui veut gagner le monde, manger le monde, être important et c'est normal. Mais il faut de l'expérience pour être plus calme et ralentir, » lâchait alors le manager de Manchester City.

Phil Foden est devenu un joueur décisif

Mais ça c'était avant. Avant que l'international britannique ne bascule vers le cercle très fermé des joueurs devenus décisifs. Auteur de sept réalisations et cinq passes décisives en vingt-cinq apparitions en Premier League cette saison, Foden s'est illustré en marquant des buts décisifs face au Borussia Dortmund en quart de finale de Ligue des champions puis face à Aston Villa mercredi en championnat. Et pour Phil Foden, cela mérite d'être souligné. Car cette clairvoyance qui lui faisait jadis défaut par instants, le prodige anglais l'a enfin trouvé sur le long terme.

Plus appliqué, l'intéressé maîtrise désormais avec aisance les temps forts et faibles d'une rencontre. Et cela se voit nettement sur son jeu. Phil Foden incarne cette maturité précoce pour les jeunes footballeurs. Sa lucidité lui offre la garantie de réaliser le geste juste, la bonne transmission au bon moment, de ne pas effectuer le dribble de trop. Et surtout, de devenir plus efficace dans la zone de vérité. Utilisé cette saison en milieu central, en attaquant axial voire en ailier gauche, le numéro 47 met en exergue depuis plusieurs matchs son analyse du jeu. Celle-ci lui offre un coup d'avance sur ses adversaires, et surtout déceler quand les circonstances d'un match exigent d'apporter une certaine vivacité dans son jeu, ou au contraire, de temporiser.

Le digne successeur de David Silva à Manchester City

Ces atouts, Phil Foden les a façonné. A sa manière. Pour le rendre irrésistible. Jadis, Manchester City rayonnait avec David Silva. Le virtuose espagnol cristallisait à lui seul la magie sur un terrain de football. Pendant dix ans, le milieu offensif espagnol a illuminé les supporters de City par sa virtuosité. Ces derniers pensaient ne plus pouvoir profiter d'un tel joyau depuis son retour en Espagne. Mais Foden en a décidé autrement, pour s'autoproclamer digne successeur de Silva. Les points convergents ne manquent pas entre les deux joueurs. Vision du jeu hors norme, aisance technique, touché de balle soyeux, faculté à désarçonner n'importe quelle défense en une passe laser... Mais le jeune homme âgé de 20 ans possède ce petit truc en plus pour tirer son épingle du jeu : ces changements de rythme qui vous rendent imprévisible. Pour couronner le tout, la pépite britannique a épuré son jeu. Il n'en fallait pas plus pour achever de convaincre Pep Guardiola de l'installer définitivement dans son onze type.

« Il grandit. Ce gars grandit. Il fait des pas en avant à chaque fois. Son influence dans notre jeu est énorme en ce moment. Il est tellement agressif sans le ballon. Il devient un joueur sérieux, » analysait ainsi Guardiola mercredi soir après la victoire de son équipe face à Aston Villa. Et les statistiques matérialisent cette influence grandissante. Seul Kevin De Bruyne (24 ans) a été directement impliqué dans plus de buts toutes compétitions confondues cette saison que Phil Foden (14 buts, 9 passes) à Manchester City. Aucun joueur n'a marqué plus de buts toutes compétitions confondues sous la houlette de Pep Guardiola, avant l'âge de 21 ans, que Phil Foden (29 buts, à égalité avec Bojan). Si le PSG veut renouer avec la finale de Ligue des champions, il lui faudra cadenasser à tout prix le génie anglais. Un sacré défi pour le champion de France...

