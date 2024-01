FIFA-The Best 2023 : les votes les plus étonnants

Encore une fois, c’est Lionel Messi qui gagne. Hier soir, l’Argentin a été sacré meilleur joueur de l’année 2023 lors de la cérémonie des FIFA-The Best Awards à Londres. Un succès étonnant qui a d’ailleurs choqué pas mal de monde. Mais l’ancien joueur du PSG n’a rien volé puisqu’il a eu de nombreux votes de la part des capitaines, entraîneurs, journalistes et supporters. Dans le détail, il a obtenu un total de 48 points, soit 13 points grâce aux votes des capitaines (677 votes), 11 points auprès des entraîneurs (476 votes), 11 points grâce à la presse (315 votes) et 13 points grâce aux supporters (613 293 votes).

Deuxième, Erling Haaland a aussi obtenu 48 points (11 points des capitaines, 557 votes; 13 points des entraîneurs, 541 votes ; 13 points de la presse, 729 votes ; 11 points des supporters, 365 893 votes). Mais les deux joueurs ont été départagés par le nombre de voix données par les capitaines comme le veut le règlement de la FIFA. Plusieurs d’entre eux ont donc préféré l’Argentin à l’image de Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Harry Kane, Virgil van Dijk, Romelu Lukaku ou encore Mohamed Salah. Lionel Messi, Ilkay Gündogan ou encore Casemiro ont, eux, élu Erling Haaland.

Des votes surprenants

Ce dernier n’est en revanche pas dans le top trois de certains joueurs comme Alvaro Morata, qui a voté pour Rodri, Mbappé et Messi dans l’ordre. C’est aussi le cas de Luka Modric. Le choix n°1 du Croate s’est porté sur Lionel Messi puis il a placé Rodri et Brozovic dans son top 3. Messi a aussi été choisi par Fede Valverde. Pour plusieurs médias ibériques, les deux joueurs du Real Madrid ont aidé l’ancienne du FC Barcelone à gagner ce titre. Leur choix risque d’ailleurs de faire polémique dans la capitale ibérique. On se souvient que l’an dernier, David Alaba avait pris cher après avoir voté Messi. Parmi les autres votes étonnants, on peut retenir celui de Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal a estimé que Marcelo Brozovic était le meilleur joueur de l’année.

Il a voté pour lui puis pour Bernardo Silva et Lionel Messi. L’absence de Rodri au sein du onze de l’année a aussi surpris. «Quel sens a la « disparition » de Rodri, un joueur qui a remporté quatre titres avec City, la Ligue des Nations avec l’équipe nationale et qui a été proclamé MVP de la Ligue des Champions ? C’est le dernier exemple en date d’une autre absurdité électorale», a d’ailleurs écrit Relevo à ce sujet. Romelu Lukaku, lui, n’a pas voté pour Simone Inzaghi, qui l’a dirigé à l’Inter, pour le titre d’entraîneur de l’année. Big Rom a donné ses voix dans l’ordre à Pep Guardiola, Xavi et Luciano Spalletti. Et connaissez-vous Montserrat ? C’est une petite île des Caraïbes située dans l’arc formé par les Petites Antilles à l’est de la mer des Caraïbes, et il s’agit d’un territoire britannique. Le capitaine de cette équipe a ainsi voté pour… Declan Rice. Les résultats du gala FIFA-The Best Awards ont donc encore suscité de nombreuses polémiques.