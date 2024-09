Affaire Mbappé : Emmanuel Petit dézingue le PSG et le Qatar

C’est l’actualité brûlante du moment. En dépit de l’accord oral conclu avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Kylian Mbappé réclame aujourd’hui 55 millions d’euros à son ancien employeur, une somme qui englobe l’ultime tiers d’une prime à la signature (36 millions d’euros brut) qu’il était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat, ainsi qu’une « prime éthique » couvrant la même période. Saisie, la commission juridique de la LFP n’a pas été en mesure de régler le litige, proposant une conciliation aux deux clans. Une proposition finalement refusée par Mbappé, qui n’entend faire aucun cadeau à son ancien club, et devrait porter l’affaire devant un tribunal, en l’espèce celui des prud’hommes, habilité à régler des conflits relatifs au droit du travail.

Au milieu de ce tumulte, revient la question de la responsabilité. Qui est fautif dans l’histoire ? Paris ou le joueur ? Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le champion du monde 98 Emmanuel Petit a dit ne prendre «aucun parti». Mais il n’a pas manqué de tirer sur le club de la capitale, et sur le Qatar : «je ne prends ni parti pour Mbappé, ni pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu que des trahisons des deux côtés. Tu as fait signer un contrat, bah respecte ses clauses, a lancé le chroniqueur lors d’un échange animé avec Rothen. Les dirigeants parisiens respectueux ? Mais arrête tes conneries, il n’y a pas un club pire que le PSG pour traiter mal ses joueurs. P.tain, on n’est pas au Qatar, on est en France. Arrête un peu de dire n’importe quoi Jérôme, tu défends des gens, qui, dans leur pays… Bon, je risque de partir vite… Je vais la fermer, parce que si je dis vraiment ce que je pense, sincèrement, ça peut aller très loin. Continue à les défendre… Ils devaient savoir qu’il fallait faire signer un contrat. »