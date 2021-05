PSG : sanction alourdie pour Presnel Kimpembe ?

Ce dimanche, après son match nul face à Rennes, le PSG n’a pas que possiblement perdu le titre, il a aussi perdu Presnel Kimpembe (25 ans). Le défenseur central, exclu à la suite d’un tacle très violent sur Jeremy Doku, pourrait ne plus rejouer de la saison.

Selon les informations de L’Équipe, alors qu’il est d’ores et déjà suspendu pour la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, le défenseur devrait prendre trois matches de suspension. Il manquerait donc une possible finale, mais aussi l’une des journées de championnat. Sans finale, le titi parisien ne rejouerait plus de la saison. Mais la sanction pourrait être bien plus lourde. Selon le quotidien, l'insulte qu'il a proférée après son exclusion (« bande de tapettes ») pourrait aggraver son cas et grandement alourdir sa peine. Il peut risquer jusqu’à dix matches pour insultes discriminatoires.