Les droits TV de Premier League vont battre de nouveaux records

Les droits TV en Premier League s'apprêtent à franchir un nouveau cap. Lors des trois prochaines saisons (2022-2025), le championnat anglais va dépasser pour la première fois la barre symbolique des 10 milliards de livres de revenus. C'est ce que rapporte The Times ce vendredi. Même en temps de crise économique, le football anglais poursuit sa marche forcée vers de nouveaux sommets toujours plus vertigineux. De quoi ravir les principaux concernés, c'est-à-dire les clubs de première division.

Ce nouveau record est atteint grâce à l'augmentation significative des droits de diffusion à l'international. Ils sont en hausse de 30 % pour atteindre 5,3 milliards de livres, soit 6,3 milliards d'euros, et dépassent, pour la première fois également, les droits nationaux (partagés entre Sky Sports, BT Sport, Amazon et la BBC) estimés eux à 5,1 milliards de livres sterling (6,07 milliards d'euros). Sur les trois prochaines saisons, les clubs de Premier League vont donc se partager un fabuleux butin de 12,5 milliards d'euros. C'est 2 milliards de plus par rapport au cycle 2019-2022 qui est en train de s'achever.

Une nouvelle preuve, s'il en fallait encore une, que le football est une entité à part. D'après le média, les analystes ne pensaient pas que de nouveaux records pouvaient être battus en pleine période de récession. C'est surtout la croissance du marché américain, et la signature en novembre dernier d'un accord avec NBC, qui a fait exploser les droits internationaux de la PL. Déjà diffuseur depuis 2015 (contre 1 milliard d'euros), la chaîne, par le biais de son réseau TV Comcast, a de nouveau obtenu la diffusion des matchs contre 2,4 milliards d'euros pour la période 2022-2028. Le jeu des enchères avec CBS et ESPN a fait plus que doubler les prix.

The Premier League and @NBCUniversal, via the NBC Sports Group, have today announced a new six-year broadcast deal in the United States.



The agreement will see NBC Sports remain the Premier League’s official broadcast partner in the US until 2028



More: https://t.co/mAne2s8Y53 pic.twitter.com/L9OvLulErG