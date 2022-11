Affaire Pogba : la mère, Yeo Moriba, prend la défense de Mathias

L'affaire Pogba, qui dure depuis des mois, a brisé des amitiés et fragilisé une famille entière. Yeo Moriba, la maman des trois frères footballeurs, a tenu à prendre la défense de son fils Mathias Pogba, qui a accusé son frère et milieu de la Juventus, Paul Pogba, de sorcellerie, et d'avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, entre autres.

« Mathias demandait peut-être de l’argent à Paul de temps en temps, mais seulement pour dépanner. Ce n’était pas du racket. (...) Mathias n’est pas un bandit, il n’a jamais eu de problèmes avec la justice avant cette affaire », expliqué la cheffe de famille auprès du Parisien.