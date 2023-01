Luis Suárez n’était pas heureux à l’OM

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Grenade, Luis Suárez a vécu des premiers mois compliqués dans la cité phocéenne. S’il a pu découvrir le parfum des rencontres de Ligue des Champions sous le maillot marseillais, le courant n’est jamais réellement passé entre lui et le technicien croate Igor Tudor. Au point de retourner en Espagne au bout de six mois, toujours en Andalousie mais cette fois du côté d’Alméria.

Interrogé par Marca, le Colombien de 25 ans est revenu sur son départ prématuré de l’OM : «Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend», a-t-il déclaré, à trois jours de recevoir l’Atlético de Madrid.

