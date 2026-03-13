Le vestiaire du Real Madrid a conseillé Thiago Pitarch

Thiago Pitarch n’a que 18 ans mais il fait déjà parler de lui du côté de Madrid. Profitant des blessures au cours des dernières semaines, le jeune espoir espagnol grappille du temps de jeu avec les A. Ce vendredi, le Madrilène est d’ailleurs revenu sur son arrivée au sein du club merengue. «C’était pendant l’entraînement. Ils m’ont dit que le Real Madrid s’intéressait à moi et je n’ai pas hésité. J’ai dit à mes parents oui, nous y allions. Tout s’est passé très vite parce qu’il n’y avait pas grand-chose à penser».

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Relancé dans une interview accordée à Marca, Pitarch a également évoqué son intégration dans le vestiaire. «Je pense que je me suis bien intégré au groupe. Surtout avec Valverde ou Brahim. Les Espagnols sont ceux avec qui je parle le plus, mais ils m’aident beaucoup tous les deux dans les jeux. On me dit de rester calme, de jouer comme je sais, de me battre, de travailler et que, avec le ballon, je ne devrais pas avoir peur».