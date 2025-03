La presse européenne met la pression aux Bleus, le Barça a jeté son dévolu sur un joueur de Ligue 1

L’équipe de France dans le viseur des médias européens

En Europe, la pression monte autour de l’équipe de France. AS titre sans détour : "Lève-toi ou meurs". Le média espagnol insiste : "les Bleus ont une occasion en or de se racheter après l’embarras de jeudi à Split." Du côté de Marca, on évoque une nécessaire "remontada", tandis que O Jogo compare la tâche des Français à l’ascension d’un "Everest après leur revers". Avant cette rencontre, un hommage sera rendu à Olivier Giroud, célébré pour son record de buts en Bleu et sa longévité au plus haut niveau international. En revanche, Antoine Griezmann sera absent de la cérémonie. Non pas pour un match, mais pour un rendez-vous avec la direction de l’Atlético afin de discuter de son avenir : restera-t-il un an de plus ? Il devrait, lui aussi, être honoré en septembre prochain.

Le Barça veut challenger Koundé avec un joueur de Ligue 1

Du côté des arrivées, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Vanderson, latéral droit de l’AS Monaco, pour renforcer son couloir défensif cet été. Mais le club catalan devra composer avec une rude concurrence venue de Premier League. Deco, qui suit le Brésilien depuis 2022, estime qu’il correspond parfaitement au style du Barça. Des premiers contacts ont déjà eu lieu, et Vanderson se montre enthousiaste à l’idée de rejoindre les Blaugrana. Toutefois, l’issue du dossier dépendra des finances du club et de sa marge de manœuvre vis-à-vis du fair-play financier.

Un nouveau favori pour succéder à Thiago Motta

En Italie, le Corriere dello Sport révèle le nom du nouveau favori pour succéder à Thiago Motta à la Juventus. Igor Tudor serait en pole position, avec un contrat de quatre mois et une option de renouvellement conditionnée à une qualification en Ligue des Champions. Contrairement à Roberto Mancini, qui réclamait un projet à moyen terme, Tudor est prêt à relever le défi sans attendre. Le choix du futur entraîneur dépend également de la situation financière du club, notamment de son indice de liquidité. Par ailleurs, Giorgio Chiellini pourrait se voir confier un rôle plus proche du terrain durant cette période de transition. La Vieille Dame hésite encore entre une solution temporaire et une vision plus stable pour l’avenir.