Séville fixe le prix d’En-Nesyri et Bounou

Les difficultés financières rencontrées par le FC Séville forcent la formation ibérique à opérer une grande braderie cet été. Dans l’optique de renflouer les caisses, le vainqueur de la Ligue Europa est disposé à se séparer de certains éléments clefs de son effectif, à l’instar de Youssef En-Nesyri et Yassine Bounou. Les deux Marocains, héros de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et décisifs avec le club andalou en championnat, disposent d’une belle cote à l’étranger. Si Newcastle semble séduit par l’attaquant âgé de 26 ans, de son côté le portier de 32 ans attire les faveurs d’Al Nassr, très actif depuis le début du marché des transferts.

Désormais, les courtisans des deux joueurs sont prévenus. En effet, AS informe que le FC Séville ne compte pas lâcher ses deux protégés contre moins de 60 millions d’euros. Le média espagnol révèle également que les deux vedettes des Nervionenses sont ouvertes à un départ mais veulent néanmoins évoluer au plus haut niveau et rester en Europe. Ceci explique pourquoi Yassine Bounou, dont la valeur marchande est évaluée autour de 20 millions d’euros, a refusé les avances du club saoudien, pas emballé à l’idée de plier bagages pour le Golfe. De grands cadors européens comme l’Inter, Tottenham et le Bayern Munich restent à l’affût et pourraient passer à l’acte dans les jours à venir. De son côté, la direction andalouse et principalement Victor Orta, le nouveau directeur sportif, garde un œil sur le mercato pour dénicher d’éventuels remplaçants à prix réduit.

