Ligue des Champions

Real Madrid : la banderole de soutien pour Vinicius Junior

Par Aurélien Macedo
Real Madrid 2-1 Benfica

Alors que le Real Madrid reçoit Benfica pour le compte des barrages retour de la Ligue des Champions, ce match se fait dans le contexte d’une rencontre aller tendue où Vinicius Junior avait subi une insulte raciste de Gianluca Prestianni, ailier du club portugais. Ce dernier est absent de ce match tandis que les supporters madrilènes ont soutenu leur talent brésilien.

❌ "NO AL RACISMO".

👉 El tifo del Bernabéu apoyando a Vinicius.
En effet, dans les tribunes de l’Estadio Santiago-Bernabéu, une banderole de soutien a été déployée pour Vinicius Junior. On peut ainsi y lire : «non au racisme». Une belle marque de soutien pour l’ancien de Flamengo, encore chahuté par des supporters adverses ce soir.

