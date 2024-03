Le retour de Jadon Sancho au Borussia Dortmund vire à la catastrophe

«Les supporters ont été déçus une fois de plus. La star du BVB a montré une autre mauvaise performance contre Hoffenheim et était probablement le pire joueur sur le terrain». Les mots forts du média allemand Der Westen à propos de Jadon Sancho (23 ans) contrastent avec ceux de ses débuts. Cet hiver, l’international anglais (23 sélections, deux buts) a fait son retour au Borussia Dortmund, prêté par Manchester United, où il était poussé vers la sortie. Et alors que ses premiers matchs étaient plutôt encourageants avec deux passes décisives délivrées en deux matchs, le milieu offensif traverse actuellement une période plus compliquée, voire problématique.

Sancho a joué six matchs depuis son retour en janvier, mais n’a été décisif qu’à deux reprises pour ses premiers matchs donc. Un maigre bilan pour un joueur attendu au tournant pour son retour. «Tout le monde est heureux de son retour. Surtout lui-même», assure Remo Schatz de Fussball Transfers. «On peut voir qu’il n’a pas de rythme et qu’il a besoin de temps», ajoute-t-il. C’est dire qu’avant son prêt à Dortmund, Jadon Sancho n’a pas eu l’opportunité de fouler les pelouses et d’enchaîner les matchs. Il n’avait joué que trois petits matchs avec Manchester United. Son entraîneur Edin Terzic s’était inquiété à propos de sa condition physique après une longue période sans jouer. En revanche, si l’attaquant a besoin de temps pour retrouver des sensations, les supporters s’impatientent et attendent plus de lui après un mois et demi de compétition, alors que les résultats du BVB sont en demi-teinte ces dernières semaines.

Dortmund n’est pas dans une bonne dynamique

Les Marsupiaux restent sur trois matchs sans victoire, et une défaite contre Hoffenheim (2-3) qui a valu à Sancho de recevoir les foudres des journalistes et supporters allemands. Le match contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1) illustre également le manque de tranchant offensif des attaquants de Dortmund, avec en première ligne Jadon Sancho. Le journal Le Figaro l’avait d’ailleurs décrit comme un flop lors de cette rencontre. «L’Anglais s’est contenté de jouer la simplicité, quand on attendait sa folie.»

L’enchaînement des matchs pourrait permettre à Sancho de retrouver la lumière, lui qui manque de confiance. «On a l’impression qu’il manque de conviction, de confiance en soi et de mordant dans le dernier tiers», estime Remo Schatz. Le natif de Londres sera suivi de près dans les prochaines semaines, alors que le BVB n’est que quatrième de Bundesliga et n’est pas certain d’atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. Un retour dans son club qui l’a révélé aux yeux du grand public aurait dû être le début d’un conte de fées, mais il tourne au cauchemar. Et alors que Manchester United souhaite s’en séparer l’été prochain, Dortmund privilégierait le recrutement de Maatsen plutôt que celui de Sancho selon Bild. Recruté pour plus de 100 millions d’euros en 2021 par les Red Devils, la cote de Sancho a aujourd’hui bien diminué, et qui sait jusqu’à où elle peut descendre…